Milan, Leao non recupera per il Napoli, Giroud forse, ma partirà dalla panchina. Ibra titolare

Tante le assenze, anche tra le fila dei rossoneri. E il francese, se tutto va bene, avrà solo tre giorni di lavoro con il gruppo prima del match

Se il Napoli non se la passa bene, il Milan non se la passa certo meglio. Il Corriere dello Sport fa la conta dei giocatori che Pioli riuscirà a recuperare per il match di domenica sera.

“Oltre Leao, mancheranno pure Ante Rebic, Davide Calabria, Pietro Pellegri e soprattutto Simon Kjaer, la cui stagione è terminata anzitempo a causa della rottura del crociato. L’unico che potrebbe farcela contro il Napoli è Olivier Giroud, ieri ancora impegnato in una seduta individuale ma oggi dovrebbe lavorare con il resto della squadra. Giroud avrebbe così solamente tre giorni di lavoro con il gruppo prima di sfidare gli azzurri e questa è già un’indicazione su chi sarà titolare a San Siro domenica sera. Toccherà ancora a Zlatan Ibrahimovic”.