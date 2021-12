LazioNews: Immobile si è negativizzato, giovedì le visite d’idoneità

È di oggi la notizia della negatività al tampone di Ciro Immobile. L’attaccante napoletano sembra aver finalmente superato il Covid-19 ed è pronto per tornare in campo con i compagni. Prima di ricominciare gli allenamenti però, giovedì ci saranno le sue visite mediche di idoneità per capire se sarà a disposizione per il match contro l’Empoli.