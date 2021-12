La Spagna torna a limitare l’accesso agli stadi: si scende al 75% della capienza

Una misura valida per tutto il mese di gennaio, anche se sarà applicata anche al match Valencia-Espanyol di questo venerdì

Dopo tre mesi di assoluta libertà nell’accesso del pubblico agli stadi, in Spagna tornano le restrizioni a causa della recrudescenza del Covid. Il Ministero della Salute ha deciso di limitare la capienza degli impianti al 75% e di ridurre al 50% per i palazzetti. Ogni comunità autonoma deciderà poi se effettuare restrizioni ancora più nette. Il governo basco ha già annunciato che fisserà la soglia di accesso agli stadi al 50%.

La misura sarà in vigore dal 1 al 31 gennaio, quando sarà rivista di nuovo, anche se in linea di principio includerà anche il match Valencia-Espanyol in programma venerdì

Le restrizioni per il pubblico in Spagna si aggiungono a quelle prese da altri paesi, come la Germania, che ha stabilito che a gennaio in Bundesliga si giochi a porte chiuse, Belgio o Scozia. Le limitazioni sono in discussione anche in Inghilterra, dove numerose partite sono state sospese nelle ultime settimane a causa degli abbondanti positivi tra i calciatori.