La Moviola del CorSport dà ragione a Spalletti: anche la seconda rete del Sassuolo andava annullata

Prima del fallo di Demme su Kyriakopoulos c’era stato quello di Defrel su Rrhamani e “non era neanche difficile” vederlo

Per la Moviola del Corsport il finale di partita dell’arbitro Pezzuto, ieri, in Sassuolo-Napoli, è stato un disastro. Edmondo Pinna gli dà 4,5 in pagella.

“Crolla sul finale Pezzuto, quando la partita è salita di tono e lui non l’ha saputa governare, prendendo due decisioni sbagliate che hanno inciso sul risultato”.

Una delle due è il terzo gol del Sassuolo, annullato, per fortuna, da Nasca al Var. Ma anche la rete del 2-2 doveva essere annullata, scrive Pinna.

“Non ci sono dubbi che Demme intervenga su Kyriakopoulos in maniera fallosa (questo fischia Pezzuto), ma appena prima Defrel commette fallo su Rrhamani, non era neanche difficile: il giocatore neroverde, ad un certo punto, finisce per mettere la gamba sinistra davanti a quella dell’avversario, travolgendolo da dietro”.

