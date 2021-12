Il Messaggero: Lazio, Milinkovic-Savic a rischio esclusione. Sarri lo considera arrogante e presuntuoso

I senatori mugugnano per la formazione non annunciata. Lotito ha scelto Sarri. Chi non sposa Maurizio, può andar via o essere messo all’angolo

La tempesta Lazio non si è placata, anzi. Ottavi in classifica, a nove punti dal quarto posto, sono alle prese con non pochi malumori interni. Adesso sulla lista dei cattivi c’è Milinkovic-Savic che potrebbe escluso per la partita col Venezia.

Sarri è arrabbiato con Milinkovic. (…) Secondo il mister, Milinkovic continua a comportarsi in modo arrogante e presuntuoso. Non è un esempio da vice-capitano. Già Sarri aveva pensato di punire Milinkovic col Genoa, adesso ci ripensa per dopodomani pomeriggio. I mugugni dei senatori per la formazione non annunciata come ai vecchi tempi, in anticipo, dicono tanto. Lo schieramento societario ormai è pubblico. Ha scelto Sarri, Lotito. E chi non sposa Maurizio, può andar via o essere messo all’angolo.