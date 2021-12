Gazzetta: Coppa d’Africa a rischio, mercoledì potrebbe essere fermata

Ieri il Comitato Esecutivo della Caf si è riunito per votare e si è deciso per giocare, ma il presidente andrà in Camerun per spingere al rinvio

Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Proprio mercoledì, infatti, il presidente della Confederazione africana proverà a convincere gli organizzatori del torneo al rinvio.

“Dopodomani Patrice Motsepe il presidente della Caf, la confederazione africana, andrà in Camerun per cercare di convincere gli organizzatori del torneo al rinvio. Il dibattito è aperto, la situazione incandescente: ieri è stato organizzato un improvvisato meeting del Comitato Esecutivo della Caf a Doha, in Qatar, per votare sul rinvio o meno della Coppa d’Africa. I dirigenti hanno votato a favore della disputa del torneo, però Motsepe è molto legato a Infantino e il presidente Fifa è sensibile alle crescenti pressioni in arrivo dall’Europa: i club dell’Eca, che perderanno giocatori importanti per diverse settimane, hanno espresso alla Fifa perplessità per questioni sanitarie e logistiche. Ieri ha vinto il sì perché la Coppa era già stata spostata dal 2021 al 2022 e l’Africa ha bisogno del suo torneo. Il solo fatto che sia stato organizzato questo voto segreto ha scandalizzato l’opinione pubblica del continente che considera i propri dirigenti succubi degli europei, ma la battaglia resta aperta”.