Gasperini: «Abbiamo un solo risultato possibile. Il Villarreal è una squadra abituata a vincere in Europa»

Questa partita va affrontata con testa fredda e cuore caldo?

L’Atalanta non poteva presentarsi a questo spareggio in condizioni fisiche e mentali migliori. Condivide?

Diffida dal Villarreal malconcio che arriva a Bergamo?

“Sì perché la Champions è un’altra competizione dove tutti danno qualcosa in più. Questa è una squadra abituata a vincere in Europa, per superare il turno servirà una grande prestazione”.

Il pubblico può dare la spinta decisiva?

Farà qualche calcolo sulla gestione delle forze pensando al campionato?

“Non è il caso. Abbiamo lavorato tanto per raggiungere le posizioni Champions. Possiamo giocarci il passaggio agli ottavi dove la Champions ha maggiore prestigio: è una chance così grande che non possiamo avere altri pensieri”.

Dopo aver recuperato l’intensità dell’Atalanta, il prossimo step è recuperare la qualità di Ilicic e Muriel?

“Assolutamente sì. Questi due giocatori sono quelli che in attacco hanno la qualità e la capacità di dare un valore aggiunto alla squadra. Stanno meglio. Muriel sta bene, ha avuto dei problemi all’inizio, ma adesso anche in allenamento lo vedo molto bene. Ilicic altrettanto, anche se ha avuto qualche occasione in più in campo. La qualità di questi giocatori può essere determinante”.