Corsport: in due mesi il Napoli ha perso 14 punti dall’Inter

Impietosa l’analisi del Corriere dello Sport a firma Alessandro Barbano:

Nel mezzo del cammin, e cioè alla diciannovesima giornata, il Napoli si trova a sette lunghezze di distacco dall’Inter. In sette partite la classifica si è ribaltata in modo perfettamente speculare, poiché alla dodicesima era Spalletti avanti di sette punti. Vuol dire averne persi su Inzaghi quattordici in meno di due mesi. È un bilancio più pesante di ogni previsione, e solo parzialmente giustificabile con gli infortuni subiti.

Se, come sembra, la Coppa d’Africa si giocherà, una puntata sul mercato invernale sarà indispensabile per puntellare alcune fragilità. Se si vuole ancora puntare in alto.