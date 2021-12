CorSport: a Toronto Insigne guadagnerebbe solo 700mila euro in più che se rinnovasse col Napoli

Il Corriere dello Sport fa i conti in tasca a Insigne. Il Toronto gli ha offerto un mega contratto, ma, a conti fatti, Lorenzo incasserebbe solo 700mila euro in più di quanti ne prenderebbe firmando il rinnovo proposto dal Napoli.

“Il Toronto ha offerto a Lorenzo 50 milioni di dollari lordi fino al 2027, a cominciare da luglio 2022, e al netto della tassazione canadese e di qualche bonus già incluso significherebbe un ingaggio annuo di 5,7 milioni di euro. Fermo restando i bonus aggiuntivi e i benefit – casa, auto e voli – Insigne andrebbe a percepire in Canada 700mila euro in più rispetto a quanto richiesto al Napoli per rinnovare. E dunque al suo stipendio in scadenza”.