CorSera: contro l’Atalanta, il Napoli è chiamato a superare se stesso

Il Napoli, stasera, contro l’Atalanta, è chiamato a superare se stesso, scrive Monica Scozzafava sul Corriere della Sera. In totale emergenza, la squadra di Spalletti deve dimostrare di essere più forte delle dificoltà.

“Tra Napoli e Atalanta c’è in palio qualcosa di più immediato della vittoria vista in proiezione scudetto, ed è il rafforzamento delle certezze. Prima e quarta in classifica, cinque i punti di distacco ma il campionato in teoria ha ancora tanto da raccontare. La sfida è significativa perché può meglio definire le ambizioni dell’una e dell’altra squadra, inserite ormai di diritto tra le grandi. Il Napoli decimato dagli infortuni è chiamato a superare se stesso per non perdere il primato e l’imbattibilità al Maradona: per credere così di poter essere più forte delle difficoltà”.