Coppa d’Africa, il ct del Marocco: «Alcuni club minacciano i giocatori. È una battaglia tra lobbisti»

La Coppa d’Africa si giocherà? È la domanda che tiene banco. Gli organizzatori ieri hanno diramato un comunicato congiunto col governo del Camerun – paese ospitante – in cui ribadiscono che la manifestazione si terrà e che l’inaugurazione si terrà il 9 gennaio.

L’allenatore del Marocco Vahid Halilhodzic ha rilasciato alcune dichiarazioni a France Press, dichiarazioni riprese oggi da L’Equipe:

Ha colpito la dura presa di posizione dell’Eca, i club hanno minacciato di non inviare i loro giocatori.

La domanda che tutti si pongono è: si disputerà o no? Per ora, è in corso una grande battaglia tra lobbisti. I calciatori sono costretti a giocare in Nazionale ma i club fanno di tutto affinché non vengano, alcuni giocatori sono minacciati, hanno detto loro che potevano perdere il lavoro, essere trasferiti… Per quel che mi riguarda, se il giocatore non viene, significa che il suo attaccamento alla Nazionale non è sufficiente, posso rifiutarmi di accettare in gruppo chi si rifiuta di venire, anche se la minaccia esiste dai club. Per me può dire addio alla Nazionale.