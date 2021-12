Carlo Cracco: «Colleziono bottiglie di vino. Se fossi stato astemio sarei ricchissimo»

Al CorSera: «Quando lavoravo a Firenze mi lanciai nel fuoco per salvare più bottiglie possibili. I miei dicevano: pensa solo a mangiare e bere. Fa il lazzarone»

Il Corriere della Sera intervista Carlo Cracco. Lo chef vicentino ha tra le sue passioni quella dei vini. Nel suo ristorante a Milano, in Galleria, ha fatto costruire una cantina con 2500 etichette pregiatissime. È anche produttore, con un’azienda agricola a Sant’Argangelo di Romagna, “Vistamare”.

«Quando lavoravo a Firenze all’Enoteca Pinchiorri ci fu un incendio che distrusse 25 mila bottiglie. Bruciava tutto. Ho messo in salvo quante più bottiglie potevo. Anche una Jeroboam (3 litri) di Montevertine, Le Pergole Torte del 1981. Giorgio Pinchiorri me l’ha regalata come ricompensa. È ancora qui: mi segue».