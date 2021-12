Bastoni: «Mio padre faceva 130 km per farmi allenare. Senza la mia famiglia farei un altro mestiere» 

La Repubblica intervista Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della Nazionale italiana. La sua carriera è iniziata nelle giovanili dell’Atalanta.

«Nelle giovanili dell’Atalanta ho incontrato ragazzi più talentuosi di me. Mi allenavo con compagni più grandi, facevo fatica. Mio padre mi ha insegnato a non mollare. Per anni mi ha accompagnato da Cremona a Zingonia e ritorno, 130 chilometri senza mai farmelo pesare. In un’altra famiglia, oggi forse farei un altro mestiere».