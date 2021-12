Ancelotti: «Le partite non si vincono col possesso palla, si vincono con i gol»

Dopo il 2-0 all’Inter: «Abbiamo la qualità per vincere la Liga e la qualità per competere in Champions. Non mi interessa se il Barça si qualifica o meno»

Il Real Madrid ha battuto agevolmente l’Inter 2-0. Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky e in conferenza stampa:

Jovic o Benzema nel derby (domenica con l’Atletico)

Luka Modric e la sua età

Desidera che il Barça si qualifichi?

Il Madrid può vincere la Champions League?

“Abbiamo la qualità per vincere la Liga e la qualità per competere in Champions League. Non ci sono squadre con la qualità per vincere la Champions League, ma per competere. Ci sono formazioni più intense, altre con più qualità… Non siamo una squadra intensa sotto l’aspetto difensivo, non possiamo difendere in campo aperto, ma abbiamo molta qualità, molta esperienza e ci impegniamo molto.”