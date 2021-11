Vecino in bilico all’Inter. Spalletti è un suo estimatore, il Napoli sembra essere la soluzione giusta

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle “occasioni” del mercato di gennaio e sulle posizioni dei club interessati ad acquistare e cedere. Tra i nomi c’è quello di Vecino, accostato anche al Napoli di Spalletti.

“Anche all’Inter ci sono delle situazioni in bilico. Sicuramente Sanchez, ma anche Vecino: l’uruguaiano è in scadenza di contratto, ma i nerazzurri non intendono cederlo gratuitamente nel nostro campionato. Il messaggio è soprattutto per il Napoli, considerato che Spalletti è un suo estimatore”.