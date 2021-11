Sul Corsera Mourinho contro tutti: i giocatori, gli arbitri, vuole rifare la Roma

La crisi della Roma e le uscite di Mourinho inducono il Corriere della Sera a un’analisi sullo stato di salute dei giallorossi. Mourinho vuole costruire daccapo la squadra, ora si tratta di capire quanto costerà.

La media punti è sconsolante: con 1,583 è per ora la più bassa tra gli ultimi sette allenatori giallorossi. Il tempo per recuperare non manca ma la pazienza è già stata persa. Non si è sentito quasi mai un allenatore che ha criticato così tanto la sua rosa.

Ci sono i fuori rosa come Fazio e Santon (c’era anche Pedro che adesso fa meraviglie alla Lazio): sono pagati per lavorare a parte, mentre Mou rimpiange le partenze degli «esperti» Juan Jesus e Bruno Peres. Ci sono i puniti Diawara, Borja Mayoral, Villar, Kumbulla (lo vorrebbe Juric al Torino, in prestito a gennaio) e quel Reynolds preso dai Friedkin anche in virtù della provenienza texana.