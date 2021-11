Sala: «Moratti vuol salvare San Siro? Se lo compri e faccia lui la manutenzione»

Il sindaco di Milano: “Tenere in funzione uno stadio del genere costa tra i 5 e i 10 milioni all’anno. Glielo vendiamo volentieri”

Massimo Moratti vuole salvare San Siro? Se lo compri lui. Il sindaco di Milano Beppe Sala risponde così all’ex presidente dell’Inter, il più celebre dei “Sì Meazza”, il comitato che vorrebbe impedire l’abbattimento dello stadio milanese.

“Tenere in funzione e in sicurezza uno stadio del genere – ha detto all’Agenzia Dire – e fare una buona manutenzione è qualcosa che costa tra i 5 e i 10 milioni all’anno. Tra i tanti che si fanno avanti, penso a Massimo Moratti, se lo vogliono acquisire noi siamo felicissimi”.

“Il problema vero è che il Comune di Milano non può, per il bene dei cittadini, tenersi dei costi per impianti inutilizzati. Quindi faccio un appello a chi vuole salvare lo stadio, il modo migliore è trovarne un uso, una formula, si facciano avanti e noi siamo disponibili, quando sarà il momento, a cedere questo bene. Mi rivolgo a Moratti visto che ho sentito la sua disponibilità a fare parte di questa iniziativa”.