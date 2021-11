Premier: pari all’esordio per Conte. Vince ancora l’Arsenal

0-0 a Goodison Park contro l’Everton di Benitez. Pareggio anche per gli euro-rivali el Napoli del Leicester: 1-1 contro il Leeds di Bielsa

Pareggio per Conte all’esordio in Premier sulla panchina del Tottenham, fermato sullo 0-0 a Goodison Park dall’Everton di Benitez dopo la vittoria in Conference League.

Pari anche per il Leicester, euro-rivale del Napoli. Le foxes hanno pareggiato con il Leeds di Bielsa e dopo un buon inizio sono solo dodicesimi in classifica.

Continua a vincere, invece, l’Arsenal. 1-0 al Watford dei Pozzo. I ragazzi di Arteta sono in serie positiva e oramai a ridosso della zona Champions.