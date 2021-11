Mourinho lancia Felix Afena-Gyan e ricorda che a Roma almeno un allenatore c’è

Batte il Genoa 2-0 con splendida doppietta del diciottenne ghanese Felix Afena-Gyan. Mourinho mette a tacere i chiacchieratori del lunedì

Mourinho mette a tacere i chiacchieratori del lunedì. La sua Roma vince in casa del Genoa 2-0 con doppietta di Felix Afena-Gyan il 18enne del Ghana che l’allenatore portoghese ha lanciato a sorpresa col Cagliari. Stasera, sullo 0-0 a Marassi, lo ha messo in campo al 74esimo al posto di Shomurodov. Due i gol, da attaccante puro. Uno di destro in area, e l’altro di destro da fuori area. Mourinho così mette a tacere il rumore dei nemici e degli incompetente e riporta la Roma al quinto posto, a 22 punti.