Mancini perde anche Chiellini: non ci sarà con la Svizzera

Il difensore della Juventus non recupera dal problema muscolare accusato sabato scorso. In dubbio anche la presenza di Barella

Giorgio Chiellini non sarà a disposizione di Roberto Mancini per la sfida della Nazionale contro la Svizzera. Il difensore della Juventus si era fermato nel riscaldamento prima di affrontare la Fiorentina e non ha risolto il problema muscolare.

L’assenza di Chiellini si aggiunge a quelle di Pellegrini, Zaniolo, Immobile, Kean, Toloi e Verratti. In dubbio le condizioni di Barella, che ieri non si è allenato e oggi ha lavorato a parte.