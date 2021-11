Mancini: «Senza infortunati possiamo battere chiunque»

Il ct della Nazionale Roberto Mancini è intervenuto in diretta video al Social Football Summit di Roma: «Pensavamo di essere già qualificati e per questo è un giorno particolare – ha detto – ma dobbiamo accettare il verdetto del campo, anche quando è negativo. Ce la giocheremo, delle chance le abbiamo ancora. Contro l’Irlanda del Nord non è stata una partita positiva ma la vita ce la siamo complicata da soli prima, sbagliando due rigori contro la Svizzera».

Mancini continua a dirsi molto fiducioso per la qualificanzione ai campionati del Mondo del Qatar: «ci sono momenti in cui le cose non vanno bene nonostante si dia il massimo. Ma noi veniamo da quaranta partite con una sola sconfitta, dobbiamo pensare sempre in modo positivo». Il riferimento è ai tanti infortunati e alla condizione che evidentemente non era delle migliori ma «se proprio doveva arrivare un momento in cui le cose non dovevano andare bene – dice il Mancio – allora meglio ora che a marzo o al Mondiale».

Gli infortunati per il ct sono un tema, senza dubbio. «Se noi arriviamo a marzo senza infortunati, possiamo incontrare chiunque. Se proprio vogliamo toglierne una direi Portogallo. La squadra però è ottima, non ha vinto un Europeo per caso o perché ci siamo difesi sempre. Abbiamo stra-meritato, anche contro squadre più forti».