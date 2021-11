Mancini: «Abbiamo sbagliato due rigori con la Svizzera. Magari i Mondiali li vinciamo anche»

Il ct alla Rai: «Il girone andava chiuso prima di questa partita. Se le occasioni non le trasformi, poi puoi trovare difficoltà. Ora dobbiamo ritrovare il nostro gioco»

Roberto Mancini commenta a modo suo alla Rai il secondo posto dell’Italia nel girone e quindi la mancata qualificazione diretta ai Mondiali in Qatar

Ai Mondiali ci andremo attraverso i play off a marzo e magari li vinceremo anche, chissà. Purtroppo in questo momento facciamo tanta fatica a fare gol. Peccato, il gruppo andava chiuso prima. Abbiamo avuto le nostre chance. Abbiamo sbagliato due rigori nelle sfide decisive con la Svizzera. Se le occasioni non le trasformi, poi puoi trovare difficoltà. Ora dobbiamo ritrovare il nostro gioco.

Il girone andava chiuso prima di questa partita. I play-off saranno a marzo, abbiamo tutto il tempo per prepararci bene, andremo ai Mondiali da lì. Queste sono partite che devi sbloccare subito per giocare tranquillo. Loro stavano tutti dietro, noi incontriamo difficoltà quando le partite si mettono così.