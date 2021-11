Inter in ansia per De Vrij, si teme uno stiramento alla coscia

Il giocatore ieri ha abbandonato il campo, durante Montenegro-Olanda, per un problema muscolare. Tra i nerazzurri ci sono già Bastoni e Dzeko infortunati

Brutte notizie per l’Inter: dopo il forfait di Bastoni, che ieri ha abbandonato il ritiro della Nazionale per il riacutizzarsi del problema agli adduttori, adesso a preoccupare sono le condizioni di De Vrij, che al 90′ di Montenegro-Olanda è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema alla coscia destra. Sportmediaset scrive che si teme uno stiramento e che nelle prossime ore saranno effettuati tutti gli esami del caso per capire l’entità dell’infortunio.

Resta sotto osservazione anche Dzeko, che è stato costretto a saltare la sfida tra Bosnia e Finlandia per il fastidio alla coscia destra accusato nel derby di Milano.

L’Inter sarà la prossima avversaria del Napoli in campionato, dopo la sosta per le Nazionali.