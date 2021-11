Ilona Staller: «Sono una brava scacchista, in Italia non si sanno tante cose su di me»

La Stampa intervista Ilona Staller, Cicciolina. Oggi compie 70 anni. Racconta che la prima cosa che fa al mattino, appena sveglia, è dar da mangiare ai suoi dieci gatti. Ha fatto l’attrice, la modella, la pornostar, la regista e anche la parlamentare.

Dice che in Italia non si conoscono molte cose di lei, ad esempio quanto è brava a giocare a scacchi.

«Sono una buona scacchista. In Italia non si sanno molte cose di me. Ne so poche anche io, infondo. Mia sorella, indagando il nostro albero genealogico, ha appena scoperto che abbiamo sangue blu: mia madre è nata da un grande amore tra mia nonna e un conte. Se non si fossero lasciati, ora sarei una principessa».