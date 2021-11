Il Tottenham esonera Espirito Santo e chiama Conte: c’è apertura

Fatale la sconfitta col Manchester United. Paratici vuole Conte, che apre al dialogo ma vuole determinate garanzie per subentrare in corsa

Il Tottenham ha esonerato Nuno Espirito Santo dopo la sconfitta per 3-0 subita in casa contro il Manchester United. “So quanto lui e lo staff ci tenessero a far bene e mi dispiace aver dovuto prendere questa decisione” ha spiegato Fabio Paratici, direttore sportivo degli Spurs, all’interno del comunicato ufficiale del club. “Nuno è un vero gentiluomo – ha proseguito – e sarà sempre il benvenuto qui. Vorremmo ringraziare lui e lo staff e augurare loro il meglio per il futuro”.

Paratici ha già chiaro il tecnico a cui affidare il nuovo corso: si tratta di Antonio Conte, che era già stato contattato in estate. Stavolta l’allenatore è disposto ad accettare la proposta degli inglesi nel momento in cui dovesse ricevere le dovute garanzie progettuali ed economiche.