Il segreto di Xavi: usa un software che analizza per lui la tattica degli avversari

Il programma rileva automaticamente tutte le situazioni tattiche di una partita, anche in tempo reale. Lo usa già Emery al Villarreal

Xavi sulla panchina al Barcellona non è solo romanticismo. E’ anche innovazione, tecnologia. O almeno così viene raccontato, oggi su El Mundo Deportivo. Perché Xavi ha un piccolo segreto: usa un software innovativo che facilita automaticamente l’analisi tattica delle partite, “che gli permetterà di fare un salto di qualità per analizzare partite e allenamenti”, scrive il quotidiano catalano.

Si tratta di un software sviluppato negli anni di lavoro ed esperienza di Joan Vilà, uno dei principali mentori di Xavi nella sua crescita come calciatore. E’ stato sviluppato da Kognia. Lo usa già il Villarreal di Unai Emery e Xavi lo utilizzava già la scorsa stagione all’Al Sadd. Il software permette di rilevare automaticamente tutte le situazioni tattiche che si verificano durante una partita: superiorità, spazi, squilibri… tutto ciò che accade in campo. Offre dati in tempo reale, in modo che un allenatore possa correggere al volo le situazioni durante la partita, senza dover aspettare l’intervallo o rivedere i video dopo il match per rilevare gli errori commessi. Grazie a una serie di processi matematici e computerizzati, tutte le situazioni tattiche del gioco vengono rilevate automaticamente, “in modo oggettivo”, scrive El Mundo.

Tra gli azionisti di Kognia ci sono un po’ di addetti ai lavori, come Iker Casillas e Paulo Sousa, e lo stesso Emery.