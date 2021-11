Il CorSport esalta Immobile: “un gigante, un simbolo, un capitano vero. Non c’è Lazio senza di lui”

Il bomber biancoceleste ha firmato due dei tre gol con cui la squadra ha battuto i russi: “ci mette sempre qualcosa di suo per stupire”

La Lazio di Maurizio Sarri ha battuto la Lokomotiv Mosca per 3-0 con due rigori firmati da Ciro Immobile, che è stato in dubbio fino alla fine visto il rientro da un lungo infortunio. Il Corriere dello Sport oggi lo elogia in un commento a firma di

Alberto Dalla Palma.

“Un gigante, un simbolo, un capitano vero: Ciro è risalito sulla barca dopo le lacrime di sabato sera sotto la Nord e la sconfitta contro la Juve e con Pedro ha confezionato un altro capolavoro”. “Non c’è Lazio senza Immobile e non ci voleva certo la partita in Russia per capirlo, però Ciro ci mette sempre qualcosa di suo per stupire e continuare la sua marcia inarrestabile nella classifica dei marcatori del club e non solo”.

Con la doppietta di ieri Immobile è a 163 gol in 5 anni, 19 nelle coppe europee.

