Gazzetta: videochiamate, battute e gran risate, Spalletti lavora al recupero psicologico di Osimhen

Non sarà soltanto fisico il recupero che dovrà sostenere Victor Osimhen dopo l’infortunio subito durante Inter-Napoli e il conseguente intervento maxillo-facciale. Le conseguenze psicologiche non sono da sottovalutare. E a questo cerca di porre rimedio il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, che, scrive la Gazzetta dello Sport, ha cercato di far tornare il sorriso al suo attaccante con delle videochiamate.

“Papà Luciano oggi pensa al recupero psicologico del ragazzo, prima che fisico. E allora al telefono giù a scherzare, a provare a sdrammatizzare con qualche raccomandazione perché Spalletti sa che Victor è un ragazzo con l’argento vivo addosso e la cautela specie in questa prima fase di recupero diventa indispensabile per poi poter percorrere un secondo periodo per il recupero fisico vero e proprio, che lo riavvicinerà al campo e al calcio giocato”.

