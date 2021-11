Gazzetta: il Napoli ha proposto a Mertens un anno di rinnovo con ingaggio dimezzato e vari bonus

Per Ospina ipotesi di rinnovo fino al 2025 da discutere, senza spiragli, al momento, le situazioni di Ghoulam e Malcuit

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione rinnovi in casa Napoli. Oltre a quello di Insigne, sono in ballo anche i prolungamenti di Ospina e Mertens, anche loro in scadenza a giugno.

“Per il portiere colombiano, che ha scavalcato Meret nel posto a titolare in campionato, si affaccia l’ipotesi di un rinnovo fino al 2025 da discutere. Vorrebbe rimanere Mertens, il principe del gol (136) nella storia del Napoli. C’è l’opzione di rinnovo per un’altra stagione a favore della società. Ci sarebbe già una bozza di proposta per dimezzare l’attuale ingaggio (4 milioni) del belga con l’aggiunta però di vari bonus. Senza spiragli, al momento, le situazioni di Ghoulam e Malcuit, gli altri a fine contratto”.