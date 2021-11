Focolaio Germania, 5 nazionali positivi ma Flick è contro la vaccinazione obbligatoria

Il ct tedesco conferma che il vaccino obbligatorio non è e non sarà un fattore determinante nelle sue scelte

La nazionale tedesca ha un serio problema col Covid. Per la gare delle qualificazione ai Mondiali dovrà rinunciare a cinque giocatori. Uno di loro, regolarmente vaccinato e attualmente asintomatico, è risultato positivo in ritiro. Le autorità sanitarie hanno disposto la messa in quarantena di altri quattro compagni considerati contatti stretti. “La salute prima di tutto”, ha detto il direttore della Federcalcio, Oliver Bierhoff. Intanto Kimmich ha recentemente confermato di non essere vaccinato, e non si hanno informazioni sullo stato vaccinale di Musiala, Gnabry e Adeyemi.

Ma Hansi Flick resiste, e conferma che il vaccino obbligario non è e non sarà un fattore determinante nelle sue scelte: “Spero che non ci siano più problemi”, ha detto. Flick ha sottolineato che non esiste la vaccinazione obbligatoria in Germania e coloro che non si vaccinano non dovrebbero essere condannati: “Per me vaccinarsi è ancora l’unica via d’uscita dalla pandemia”, ha detto il ct. “Ma alla fine ognuno ha la responsabilità di se stesso e il diritto di rifiutarlo”.

“Non c’è nulla di strano”, ha detto anche un decano come Thomas Müller. “Questo è lo status quo, dobbiamo adattarci. Non sono io quello che deve dire al mondo intero come dovrebbe funzionare“.