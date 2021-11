È finita la pozione magica di Jorginho, l’Italia fallisce il rigore dei Mondiali

Al 90esimo sbaglia il rigore decisivo. Con la Svizzera finisce 1-1, risultato giusto. La Nazionale di Mancini non è più quella degli Europei

È finita la pozione magica di Jorginho. È svanito l’effetto che lo aveva portato alla candidatura al Pallone d’oro. Piano piano, sta tornando il calciatore da noi conosciuto. E quando al 90esimo ha avuto sul destro il rigore che avrebbe portato alla vittoria e quindi praticamente alla qualificazione mondiale, lo ha sbagliato. Non sarebbe stata una vittoria giusta sulla Svizzera ma sarebbe stata una vittoria. E invece è finita 1-1 e adesso bisogna aspettare il prossimo turno, le partite di lunedì sera: l’Italia in Irlanda del Nord, la Svizzera in casa contro la Bulgaria. Al momento le due formazioni sono a pari punti. L’Italia ha due gol in più in differenza reti. Ma se la Svizzera dovesse segnare due gol in più, si qualificherebbe.

Gli elvetici non hanno rubato nulla. Sono andati in vantaggio con Widmer all’11esimo. Pareggio rocambolesco di Di Lorenzo, su punizione di Insigne, al 36esimo. La Nazionale non è più quella degli Europei. Ha smarrito l’incoscienza. Adesso con gioca con paura, è come se avesse paura di volare. O forse non riesce più a volare. Insigne è tornato Insigne. Adesso ci si giocherà tutto lunedì. Altrimenti ci saranno gli spareggi, come per il Mondiale 2018.