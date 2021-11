Antonio Conte rivoluziona la dieta del Tottenham: stop a ketchup, maionese, succhi di frutta, olio e burro  

Lo scrive Libero. Il tecnico vuole che i suoi giocatori mangino più frutta e verdura. Fuori dal campo, poi, li sottopone a interminabili sedute video

Pare che al Tottenham Antonio Conte abbia introdotto alcune drastiche misure alimentari per migliorare il corpo dei suoi giocatori e dunque le loro prestazioni in campo: via ketchup e maionese, basta eccessi di succhi di frutta, olio e burro. Via alla dieta sana. Lo racconta Libero.

“La sua filosofia è «mens sana in corpore sano» e proprio per questo principio, l’alimentazione è fondamentale. Il mister pugliese ha quindi dato una stretta alle abitudini alimentari dei suoi ed ha deciso di eliminare dalle diete dei giocatori ketchup, maionese o cibi pesanti, ridurre il consumo di succhi di frutta e la quantità di olio e burro utilizzati in cucina. Conte ha poi consigliato (obbligato?) di mangiare più frutta e verdura. Inoltre, l’ex Inter fuori dal campo, sottopone i suoi ad instancabili sessioni video per analizzare e correggere eventuali errori commessi. Alcuni giocatori poi, non sono partiti per gli impegni nazionali, rimanendo quindi a Londra e in queste settimane verranno sottoposti ad estenuanti doppi allenamenti”.