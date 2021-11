Adani su Napoli-Lazio: «I cambi potrebbero favorire il Napoli, Spalletti davanti ha tanta roba»

Stasera, al Maradona, si gioca Napoli-Lazio. La Gazzetta dello Sport intervista Lele Adani. Al posto di Spalletti, sceglierebbe Petagna o Osimhen?

« Se sta bene, sempre Mertens, per una questione di qualità e comprensione del gioco. Ma posso capire se stasera Spalletti sceglierà Petagna : nell’immediato si cambia meno la fisionomia della squadra con un centravanti vero, fisico, più simile a Osimhen nel fare salire la squadra e ovviare alla pressione avversaria. Poi mi aspetto che Luciano s’inventi qualcosa nel percorso, dato che il nigeriano starà fuori parecchio. Le alternative non mancano: con il ritorno di Politano, Lozano può essere utilizzato anche da prima punta e non scordiamoci Elmas e Ounas. Il Napoli davanti ha tanta roba…».

Come si può battere la Lazio?

E come può, Sarri, far male al Napoli?

«Torna Immobile, che è abilissimo a muoversi alle spalle dei centrali: ecco, Ciro deve costringere Koulibaly e Rrahmani a inseguirlo abbassandosi, così permette all’esterno che porta palla, Pedro in particolare, più opzioni nella giocata: la ricerca della profondità, l’appoggio al limite o il servizio per l’inserimento della mezzala».

Adani non ha dubbi: i cambi potrebbero favorire il Napoli.

«Vero, anche se mancheranno Politano e Ounas. Spalletti ha però Elmas e uno tra Mertens e Petagna per modificarsi in corsa. Sarri può contare su Zaccagni: l’ex Verona ha i numeri, ma deve ancora mostrarli in una piazza come Roma».