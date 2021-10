La Roma vince in rimonta a Cagliari. Vittorie anche per Inter e Lazio

Pellegrini mattatore: un gol, un assist e un palo. Mourinho show anche in tribuna. Sarri allontana la crisi, i nerazzurri consolidano il terzo posto

Dopo la sconfitta casalinga della Juventus contro il Sassuolo, finiscono le sorprese del mercoledì del campionato italiano. Vincono Roma Lazio e Inter. La Roma di Mourinho conserva il quarto posto in classifica e lo fa vincendo in rimonta a Cagliari. Subisce il gol di Pavoletti, poi segnano Ibanez (su angolo di Pellegrini) ed è lo stesso Pellegrini a portare in vantaggio i giallorossi su punizione. Il capitano ha colpito una traversa sull’1-0. Mourinho dà spettacolo anche in tribuna.

L’Inter vince facile a Empoli: 2-0 e consolida il terzo posto.

La Lazio di Sarri riesce a battere la Fiorentina 1-0 con gol di Pedro. Sarri lascia in panchina Hysaj e schiera Luis Alberto dal primo minuto.