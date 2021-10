La Gazzetta sul razzismo allo stadio: i dirigenti la smettano di unirsi ai cori degli ultrà 

Il commento di Stefano Barigelli. Se continuano così diventano poco credibili quando si scusano. Il problema del calcio è anche che chi guida i club non è all’altezza

Sulla Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli commenta quanto successo durante Fiorentina-Napoli, con gli insulti razzisti indirizzati dalla curva viola a Osimhen, Koulibaly e Anguissa. Invoca sanzioni dure contro i razzisti e punta il dito anche sul comportamento dei dirigenti dei club.

“Prima di rendere gli impianti più moderni cerchiamo di renderli più civili. I dirigenti però, se passano il tempo a unirsi ai cori degli ultrà della propria squadra, sono meno credibili quando poi si profondono in scuse. Il calcio italiano tra i tanti problemi ha anche quello di chi guida certi club, in qualche caso non all’altezza delle sfide che il nostro tempo pone”.