Insulti razzisti a Koulibaly, la Digos studia i filmati del Franchi per individuare i responsabili

La Digos di Firenze studia le immagini del Franchi per individuare il responsabile degli insulti razzisti a Koulibaly, Osimhen e Anguissa dopo Fiorentina-Napoli. Il Corriere dello Sport scrive che nel mirino ci sarebbe un giovane di circa 25 anni, ma che per esserne certi occorre il riscontro video.

Secondo quanto scrive Repubblica, il responsabile non sarebbe uno soltanto, si tratterebbe di un gruppo di razzisti.

“ No, non era un singolo scemo. Il tifoso della Fiorentina che domenica sera ha urlato «scimmia» a Koulibaly non era solo : c’era un gruppo di razzisti. Questo dice la relazione che la Procura federale ha inviato ieri al Giudice Sportivo al termine di quella che è stata una vera e propria inchiesta sul campo”.

Oggi intanto arriverà la decisione del Giudice Sportivo, che potrebbe anche decidere di chiudere la curva viola. Ma Repubblica non esclude nemmeno la possibilità che venga chiesto un supplemento di indagine.

Ieri la Fiorentina ha preso posizione in modo ufficiale con una nota.

“Una volta identificati dalle autorità sarà cura della stessa Fiorentina proibire l’accesso allo stadio alle persone coinvolte, augurandosi lo stesso impegno da parte di tutte le società. Il presidente e la società non possono che accogliere con amarezza episodi in cui l’ignoranza e la stupidità di qualcuno mettono in imbarazzo non solo la serietà del club, ma di tutta Firenze”.