Il dramma di David Brooks del Bournemouth: diagnosticato linfoma di Hodgkin a 24 anni

David Brooks, centrocampista 24enne del Bournemouth, ha annunciato sui propri canali social di avere il linfoma di Hodgkin al secondo stadio. Di seguito la sua dichiarazione.

Questo è un messaggio molto difficile da scrivere per me. Mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin al secondo stadio e comincerò un ciclo di terapie la prossima settimana. Nonostante tutto questo sia scioccante per me e la mia famiglia, la prognosi è positiva e sono fiducioso che recuperò completamente e tornerò a giocare il prima possibile.

Vorrei mostrare il mio apprezzamento a medici, infermieri, consulenti e staff che mi hanno preso in cura per la loro professionalità, il calore e la comprensione durante questo periodo. Voglio ringraziare tutti della Football Association del Galles perché senza la tempestiva attenzione dello staff medico non avremmo potuto trovare la malattia. Vorrei anche ringraziare il Bournemouth per il supporto e il sostegno di quest’ultima settimana.

Nonostante apprezzi che ci sarà molta attenzione da parte dei media, vorrei chiedere che si rispetti la mia privacy nei mesi a venire, condividerò aggiornamenti sui miei progressi quando sarò in grado di farlo. Nel frattempo grazie a tutti per i messaggi di sostegno, significa molto e sarà così anche nei mesi futuri. Conto di rivedervi tutti di nuovo e di tornare a fare lo sport che amo molto presto.