Europa League / Il Leicester vince in rimonta in casa dello Spartak (e il Napoli per ora è ultimo)

La squadra di Rodgers vince grazie a quattro gol dell’attaccante dello Zambia Daka. Al Napoli serve la vittoria contro il Legia per salire al secondo posto

Girone molto combattuto quello C di Europa League. Dove milita il Napoli e che ha vissuto l’anticipo tra lo Spartak Mosca e il Leicester. I russi avevano vinto a Fuorigrotta per 3-2 mentre il Leicester aveva in classifica il solo punto conquistato in casa contro il Napoli. La squadra di Brendan Rodgers ha vinto in rimonta fuori casa per 4-3. I russi stavano vincendo 2-0, dopodiché si è scatenato l’attaccante dello Zambia Daka (in rete anche contro il Napoli) che ha segnato quattro gol uno dietro l’altro. Infine, il gol russo del 4-3.

Alla vigilia di Napoli-Legia, in programma domani alle 21, la classifica è la seguente:

Legia 6 punti

Leicester 4

Spartak 3

Napoli 1

Legia e Napoli hanno una partita in meno. Vincendo, domani il Napoli sarebbe secondo. Altrimenti resterebbe ultimo.