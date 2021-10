Emergenza Covid a Mosca, il Napoli vuole giocare altrove la partita con lo Spartak

Da domani lockdown ed è prevista quarantena di dieci giorni. Il Corsport: la società di De Laurentiis non ha ancora agito ufficialmente

L’emergenza Covid in Russia sta assumendo proporzioni preoccupanti. Ieri si è registrato il numero più alto di vittime (1106) e il governo ha adottato una serie di misure drastiche per provare ad arginare il dilagarsi dei contagi. Da domani scatterà un nuovo lockdown, almeno fino a domenica. E soprattutto è prevista una quarantena di dieci giorni per chi arriva in Russia.

Condizioni proibitive per chiunque nonché molto pericolose. Il Napoli dovrebbe giocare il 24 novembre a Mosca contro lo Spartak. Scrive il Corriere dello Sport:

Considerando che la situazione sanitaria legata alla pandemia sta precipitando velocemente, il club azzurro sta valutando seriamente l’ipotesi di muoversi con l’Uefa ritenendo in maniera legittima estremamente pericolosa la trasferta nonostante manchino ancora 28 giorni. Soluzioni alternative? La società di De Laurentiis non ha ancora agito ufficialmente, ma non è esclusa la proposta di giocare altrove.