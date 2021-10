Cosa sono quelle bolle sulla schiena di Benzema? La Hijama, la terapia olistica con le ventose

Su L’Equipe un approfondimento sul metodo terapeutico utilizzato dal centravanti francese del Real Madrid e in passato anche da Phelps

L’Equipe dedica un approfondimento alla Hijama la terapia olistica con le ventose che Benzema utilizza frequentemente e di cui sfoggia molte foto sui social.

“Benzema mostra foto con la sua schiena coperta da segni rossi che sembrano grandi succhiotti”, scrive L’Equipe.

Questi segni non sono tatuaggi, ma tracce lasciate dalle ventose. Il calciatore francese è un fervente praticante dell’Hijama, un metodo terapeutico ampiamente utilizzato nella medicina olistica

Nella lingua araba “hijm” significa “assorbire”, “estrarre”. In passato consisteva in un vero e proprio salasso, quindi con l’estrazione di sangue. Benzema invece lo fa col metodo a secco.

L’Equipe ricorda che questo metodo veniva utilizzato da Michael Phelps nel 2016, durante le Olimpiadi di Rio.

“È utilizzato per far circolare il sangue in aree specifiche dove c’è tensione o affaticamento muscolare”, spiega Keenan Robinson il responsabile della preparazione fisica per la squadra di nuoto degli Stati Uniti.

Ovviamente a livello medico c’è anche molto scetticismo circa l’efficacia della terapia. E L’Equipe interpella medici che bollano la metodologia come inutile per qualsiasi forma di terapia utilizzata per curare patologie.

