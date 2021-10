C’era una volta il Barcellona: perde con l’Atletico, litiga, è decimo. Koeman resta?

Due a zero per la squadra di Simeone: reti di Lemar e Suarez. Dopo l’1-0 discussione in campo tra Pique e Busquets

C’era una volta il Barcellona. I catalani prevedibilmente sconfitti al Metropolitano dall’Atletico Madrid. La squadra di Simeone ha vinto 2-0 e ha anche dato l’impressione di non aver voluto infierire. Il Barça è parsa una squadra allo sbando anche se ha mostrato impennate di orgoglio, i giocatori non sono parsi arrendevoli. Ma la condizione, anche tattica, è quella che è. Hanno subito un gol (il primo) da dilettanti con l’Atletico che con due passaggi ha mandato Lemar in porta. Pique e Busquets hanno discusso animatamente dopo la rete subita. Suarez prima si è divorato il raddoppio, poi non ha potuto esimersi.

Il Barcellona ha fatto quel che ha potuto. Ora è decimo in classifica, a cinque punti dall’Atletico e dal Real che gioca domani. Il Barça ha comunque ancora una partita da giocare. A questo punto è sempre più precaria la posizione di Ronald Koeman, nonostante la conferma di Laporta.