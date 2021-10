Benzema e Mbappé stendono la Spagna, i fuoriclasse servono eccome

Vince la Francia 2-1, in rimonta. Segna Oyarzabal, subito dopo strepitoso gol a giro di Benzema, poi ci pensa Mbappé a chiudere la Nations League

La Francia vince la Nations League. In finale ha battuto 2-1 la Spagna. Ha ribaltato il gol segnato da Oyarzabal al 64esimo, rete realizzata subito la traversa colpita dal francese del Milan Theo Hernandez. A questo punto, però, hanno preso la partita in pugno Benzema e Mbappé. Benzema ha ricevuto proprio da Mbappé al limite sinistro dell’area da rigore e ha segnato un gol pazzesco, uno di quei tiri a giro di cui tanto si discute. Ancora un quarto d’ora e Mbappé, lanciato da Theo Hernandez, sul filo del fuorigioco ha battuto Unai Simon. In realtà Mbappé è in fuorigioco ma viene rimesso in gioco dal pallone toccato in scivolata da Eric Garcia. Una regola balorda ma che esiste. C’è stato poco da fare per la Nazionale di Luis Enrique. Due parate decisive del francese del Tottenham Lloris.