Anche la Conmebol boccia i Mondiali a cadenza biennale: “Non volteremo le spalle a cento anni di tradizione”

L’ente che regola il calcio sudamericano ha dato parere negativo alla proposta della Fifa: “Sosteniamo il sistema attuale che premia l’eccellenza”

Il consiglio della Conmebol, che si è riunito ieri a Luque, Paraguay, ha nuovamente analizzato la proposta di disputare i Mondiali ogni due anni, concludendo che “non ci sono ragioni, vantaggi o giustificazioni per il cambiamento che la Fifa vuole promuovere. In considerazione di ciò, i dieci paesi che compongono la Conmebol confermano che non parteciperanno ad una competizione del genere con cadenza biennale”.

“Il progetto in questione – prosegue la nota ufficiale diffusa dall’ente – volta le spalle a quasi 100 anni di tradizione calcistica mondiale, ignorando la storia di uno degli eventi sportivi più importanti del pianeta. La Conmebol sostiene i Mondiali attualmente in vigore, con i suoi termini e sistemi di classificazione, perché ha dimostrato di essere un modello di successo, basato sull’eccellenza sportiva e che premia lo sforzo, il talento e la pianificazione”.