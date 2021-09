Stop della Figc alle pluripresidenze nel calcio: da risolvere le situazioni di Bari e Mantova

Ci sarà tempo fino al 2024 per adeguarsi alla nuova regola, votata all’unanimità dal Consiglio Federale. Gravina: “Escluso ogni tipo di partecipazione”

Il Consiglio Federale della Figc ha votato all’unanimità il divieto di qualsiasi partecipazione societaria in più di un club professionistico. In caso di una società compartecipata promossa dalla Serie D alla Serie C, bisogna cedere la propria quota tempestivamente a pena di decadenza dell’affiliazione. Per i casi esistenti, cioè il Napoli e Bari della famiglia De Laurentiis e Verona-Mantova di Setti, si è dato tempo per la dismissione entro l’inizio della stagione 2024/25.

Si è espresso così Gabriele Gravina, presidente della Figc.

Non solo sarà escluso categoricamente il controllo assoluto della società ma non si potrà neanche avere alcuna partecipazione.