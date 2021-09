Sky: nessuna lesione per Chiesa, ma la Juve dovrebbe tenerlo fuori per precauzione

L’idea è farlo riposare per poi averlo al 100%. La decisione finale spetterà a Massimiliano Allegri, domani potrebbe essere in questo senso il giorno decisivo

Sky Sport ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Federico Chiesa, rientrato anticipatamente dal ritiro della Nazionale per alcuni problemi muscolari. Gli esami che ha svolto in mattinata hanno escluso lesioni, tuttavia la Juventus dovrebbe decidere di non impiegarlo per precauzione, in modo da averlo al 100% per la Champions League.

La decisione finale spetterà a Massimiliano Allegri, domani potrebbe essere in questo senso il giorno decisivo.