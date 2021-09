Le maglie numero 7 di Ronaldo non ci sono, il Covid in Vietnam rallenta la produzione Adidas

Potranno arrivare anche a novembre. Da un lato l’eccessiva richiesta, dall’altro i problemi dall’area da cui proviene quasi un terzo della produzione Adidas

Cristiano Ronaldo ha ottenuto la maglia numero 7 del Manchester United. Ma le richieste dei fan non potranno essere esaudite rapidamente. Lo racconta il Daily Mail. La crisi sanitaria in Vietnam ha fortemente rallentato la produzione di magliette e la Adidas non riesce a stare al passo con le richieste. Addirittura il quotidiano riporta che sul sito dello United è scritto che la magliette potrebbero essere spedite a novembre.

Dal Vietnam proviene il 28 per cento della produzione Adidas. Un portavoce del colosso industriale sportivo ha dichiarato all’Independent:

Stiamo lavorando in collaborazione col Manchester United per cercare di soddisfare la domanda dei tifosi che è eccezionalmente elevata per i nostri nuovi design, ma ci aspettiamo una bassa disponibilità di determinati prodotti.