La Premier League se ne infischia della sosta dopo i Mondiali 2022: a Santo Stefano si gioca lo stesso

Secondo Sky Sports UK, il campionato inglese non vuole abbandonare la tradizione del 26 dicembre. La finale mondiale si disputerà otto giorni prima

Che gli inglesi, a proposito del calcio, vogliano fare sempre a modo loro non è una novità e ora è arrivata un’altra conferma in tal senso. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, infatti, la Premier League non ha intenzione di abbandonare per la prossima stagione la tradizione del Boxing Day, cioè che si giochi nel giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre.

La particolarità è che i Mondiali in Qatar del 2022 si giocheranno in inverno e la finale è prevista per il 18 dicembre. Per cui, per coloro che disputeranno l’ultimo atto della competizione ci sarebbero soltanto otto giorni di pausa per poi riprendere le attività col proprio club.