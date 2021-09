Il surreale post-partita di Dazn: Pellegrini con la voce di Osimhen e highlights interrotti

Bruscamente interrotta anche l’intervista a Spalletti. Meno male che Osimhen ci aveva già cambiato l’umore

Non vorremmo che sembrasse un accanimento: non lo è. Lo mettiamo in chiaro. Però l’obiettivo della cronaca – e qui chi scrive vorrebbe limitarsi alla nuda cronaca – è raccontare quello che succede, senza ricamarci sopra.

E allora limitandosi a stendere un velo pietoso (pietosissimo) sulla differenza abissale intercorsa nella qualità dell’immagine (e dello streaming nel complesso) tra Dazn e Amazon Prime – che ieri ha trasmesso Inter-Real – a lasciare interdetti sono i pasticci che la società di streaming londinese combina poi nel post-partita.

In fila: Giorgia Rossi manda gli highlights della partita del Napoli. Manca la voce di Pardo. Le immagini si interrompono alla metà del primo tempo proprio perché manca il commento. Gli highlights non li vedremo più; e allora in onda va l’intervista del capitano della Roma Lorenzo Pellegrini, ma le immagini e l’audio non vanno assieme: per un attimo ho pensato che Pellegrini non sapesse parlare italiano. Poi ho capito che sotto le immagini del 7 della Roma c’era l’eloquio di Osimhen. Si torna in studio: l’intervista non andrà più in onda.

Dazn ha mandato l’intervista postpartita di Pellegrini ma l’audio non era quello giusto sto crepando pic.twitter.com/M249ts8brm — Tom(ori)🔴⚫ (@_Tomteller_) September 16, 2021

Piatto forte: “sentiamo Spalletti”. L’intervista però è di Ugolini di Sky. Spazio per una sola domanda, poi l’intervista viene bruscamente fermata e si torna in studio. Più impacciati di Strakosha su quella specie di retropassaggio di Lazzari.

Ho spento il televisore per disperazione.

Passare allo streaming è sacrosanto. Ma il livello di questo servizio è a tratti deprimente. E Dazn deve fare qualcosa, presto.

Menomale che un sorriso ce l’ha strappato Osimhen