Hoeness: «In Germania il Barcellona sarebbe un caso per il giudice fallimentare»

Stasera Barça-Bayern. Il presidente onorario dei bavaresi: «La Liga ha perso Messi, Ronaldo, Sergio Ramos. È la fine di un’era».

Non le ha mandate a dire Uli Hoeness presidente onorario del Bayern Monaco, con un passato giudiziario per frode fiscale – oltre che calcistico. Alla vigilia di Barcellona-Bayern di Champions (stasera alle 21), ha rilasciato un’intervista al Bayerischer Rundfunk. E Hoeness ha dichiarato che il club catalano non è più un modello.

Il Barcellona è al verde. Se stesse in Germania, sarebbe un caso per il giudice fallimentare.

L’analisi di Hoeness è su tutto il calcio spagnolo. Quest’anno l’ex Bayern Alaba è andato da svincolato al Real Madrid ma una volta disse che il suo sogno era giocare a Barcellona. Gli dissi: «Vuoi parlare con il presidente o con il curatore fallimentare?».

Per Hoeness il calcio spagnolo non esprime più il livello di qualche tempo fa. Ha perso Messi, Ronaldo, Sergio Ramos. «È la fine di un’era».

«Il Bayern dev’essere forte in campo. Non serve a nulla credere di poter superare loro pagando ancora di più i calciatori. Non funzionerebbe».