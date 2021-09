Commisso: “vergognosi i tifosi dell’Atalanta che hanno detto zingaro a Vlahovic”

“La famiglia Percassi è buonissima, bravissima gente, però non e’ giusto offendere giocatori. I tifosi fiorentini non fanno queste cose”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato dichiarazioni in un’intervista diffusa sul sito ufficiale della Fiorentina:

“Non abbiamo fatto baldoria quando abbiamo perso, però non mi è piaciuto quello che hanno fatto loro: due anni fa se la sono presa con Dalbert con cori razzisti, quest’anno con Dusan Vlahovic a cui hanno detto mentre faceva l’intervista che è uno zingaro. Cose brutte, si devono vergognare. La famiglia Percassi è buonissima, bravissima gente, però i tifosi qui devono guardare quello che fanno e quello che dicono perché non e’ giusto offendere giocatori perché noi non l’abbiamo mai fatto. I tifosi fiorentini non fanno queste cose”.